Yonca ve Merve Boluğur dans etti

Uzun yıllardır müzik sektöründe boy gösteren ve bunun yanında yer aldığı dizi projeleri ile halen konuşulmaya devam eden Yonca Evcimik, içinde bulunduğumuz perşembe gününü pas geçmedi ve sosyal medya hesabından bir TBT yaptı. Takipçilerini 2000’li yılların başlarına götüren Evcimik, 2005 ve 2007 yılları arasında yayınlanan Acemi Cadı adlı diziye konuk olduğu bir bölüme ait görüntüleri paylaştı. Merve Boluğur’un başrolünde oynadığı Acemi Cadı adlı diziye kendisi olarak katılan Evcimik, o zamana ait görüntüleri “TBT zamanı geldiyse biraz sallayalım mı dünyayı?” notuyla paylaştı.