Yönetmen Aleyna Tilki’den kulis paylaşımı

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. 'Yalan' isimli şarkısının klibini kendisi çeken Tilki yaptığı paylaşımlarla beğeni kazandı.

Genç yaşta gelen şöhretin altında kalmdığını göstermek adına son derece önemli adımlar atan ve müzik kariyerini daha yukarıya taşımak adına yabancı isimlerle çalışan Aleyna Tilki, bu defa klibinin çektiği ‘Yalan’ şarkısı ile gündemde. Sadece şarkı sözü yazmakla kalmayıp aynı zamanda kamera arkasına geçerek onlara klip de çeken Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerini heyecanına ortak etti.

Klipte giydiği kıyafetlerle çekimler gerçekleştiren Tilki, kulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.

Tilki bu karelerini: “Kulisimden sesleniyorum! Gelecek olan şarkımın adı; Yalan” notuyla paylaştı.