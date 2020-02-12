Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yönetmen Aleyna Tilki’den kulis paylaşımı
Yönetmen Aleyna Tilki’den kulis paylaşımı
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. 'Yalan' isimli şarkısının klibini kendisi çeken Tilki yaptığı paylaşımlarla beğeni kazandı.
Magazin 12 Şubat 2020 - 08:33

Genç yaşta gelen şöhretin altında kalmdığını göstermek adına son derece önemli adımlar atan ve müzik kariyerini daha yukarıya taşımak adına yabancı isimlerle çalışan Aleyna Tilki, bu defa klibinin çektiği ‘Yalan’ şarkısı ile gündemde. Sadece şarkı sözü yazmakla kalmayıp aynı zamanda kamera arkasına geçerek onlara klip de çeken Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerini heyecanına ortak etti.

Klipte giydiği kıyafetlerle çekimler gerçekleştiren Tilki, kulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.

Tilki bu karelerini: “Kulisimden sesleniyorum! Gelecek olan şarkımın adı; Yalan” notuyla paylaştı.

İLGİLİ HABERAleyna Tilki'den mini şortlu paylaşım
Son güncelleme: 08:34 - 12.02.2020
Etiketler