Yönetmen Burhan Altınsoy’dan yeni dizi

İroni Serisi isimli korku gerilim serisiyle ödül almayı başaran yönetmen, Burhan Altınsoy’dan sosyal medya kullanıcıları için yeni bir dizi geliyor. Bir çok sosyal medya fenomenin rol alacağı dizi izleyicilerle 2020’nin Eylül ayında sosyal medya izleyicileriyle hazırlanıyor. Altınsoy, YouTube üzerinden

YÖNETMEN BURHAN ALTINSOY KİMDİR?

YouTube’da başta teknoloji olmak üzere popüler bilim ve havacılık konularında içerikler üreten Burhan Altınsoy, yönetmenlik kariyerine devam ediyor. Birçok sanatçının video klip yönetmenliğini yaptı ve “Melekler” video klibi MTV World Chart'da dünya sıralamasında 40 müzik videosu içinde birinci oldu. Best Music Video, Best Director ödüllerini aldı.