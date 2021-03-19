Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan ve 1 ay önce özel bir hastanede yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki yönetmen Feridun Kete yoğun bakımdan çıktı.

Türk sinemasının 1970’li yıllarına damga vuran ünlü yönetmenlerinden Feridun Kete, 1 ay önce göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle kaldırıldığı hastanede corona virüs şüphesi ile yoğun bakıma alınmıştı. Kete’nin corona virüsüne yakalanmadığı ve yoğun bakımdan çıktığı açıklandı.

“CORONA SANDIK AMA DEĞİLMİŞ”

Feridun Kete’nin eşi Mualla Kete yaptığı açıklamada “Şu an yoğun bakımdan çıktı ve odasında istirahat ediyor. Biz de çok korktuk ama şükürler olsun şimdi daha iyi. Dua eden, arayan, soran tüm dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Nihayet sevindirici haberi aldık. Corona virüsü sandık ama değilmiş, solunum yetmezliğine bağlı olarak fenalaşmış. Şimdi durumu iyi” dedi.

Kete, 1970’li yıllarda Yalnızlar, Hedef, Kız Sen İstanbul’un Neresindensin, Çılgın Milyoner gibi birçok filme imza atmış ve başta Yılmaz Güney olmak üzere birçok ünlü sanatçının filmlerinin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenmişti. Kete’nin iki oğlundan biri olan Ali Hakan da sinema eleştirmenliği yapıyor.