Yorgun ama mutlu

Sevilen sunucu Burcu Esmersoy, son zamanlarda oldukça yoğun bir tempoda çalıştığını belirterek, "Yoruluyorum ama mutluyum" dedi.

Ekranların sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy, bozulan telefonunu servise bırakmak için geldiği İstinyePark’da objektiflere takıldı. Markalar Sokağı’nda bulunan vale noktasında aracını beklerken muhabirler ile sohbet eden Esmersoy, “Bu sıralar çok yoğun çalışıyorum. Yoruluyorum ama mutluyum, çalışmayı seviyorum” dedi.

Burcu İle Hafta Sonu programının çok iyi gittiğini söyleyen deneyimli sunucu, dünyayı gezdiği diğer programının devam edip etmeyeceğini soran muhabirlere “6 bölüm çektik ve teslim ettik, şimdi 6 bölüm daha çekmeyi istiyoruz ama kesinleşmiş değil” cevabını verdi. Aracının gelmesi ile muhabirlere kolay gelsin diyen Burcu Esmersoy, aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.