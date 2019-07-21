Yorgun Edis

Edis, önceki gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinin Markalar Sokağı’nda ki dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan genç popçu akşam saatlerinde aracına binerken görüntülendi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam verip, iyi çalışmalar dileyen Edis’in yorgun hali gözlerden kaçmadı. Rahat bir şekilde alışveriş yapmak için şapkalı önlem alan ünlü sanatçının aldığı kilolar dikkat çekti. Edis, şapka kamuflajına rağmen kendisini tanıyan hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.