Youtuber Porçay tahliye edildi

Rap sanatçısı Ezhel’in parodisini yaptığı için 'uyuşturucuya özendirmek'ten dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılıp cezaevine giren Youtuber Porçay tahliye edildi.

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İstinaf mahkemesi, Porçay’a ‘uyuşturucuya özendirmek’ten verilen dört yıl iki ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Youtuber, 21 Haziran’da Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olmuş, oradan da Metris Cezaevi’ne götürülmüştü.

Porçay’ın aldığı hapis cezasının gerekçesi olan ‘Ot içiyorum (Ezhel Parodi)’ isimli parodi videoda “rap şarkılarında sürekli olarak uyuşturucuyla ilgili sözler geçtiği” iddia edilip sanatçı Ezhel ti’ye alınıyor.

Daha önce denetimli serbestlik için başvuracaklarını bildiren Avukat Ali Gül Twitter üzerinden cezaevi kurulu ve infaz hakimliğinin karar verdiğini ve Porçay’ı birkaç saat içerisinde Metris Cezaevi'nden teslim alacaklarını söyledi.

Gül daha sonra Instagram üzerinden Porçay’ın tahliye olduğuna dair görüntüler paylaştı.

“BU CEZAYI KALDIRTACAĞIZ”

Gül, şunları yazdı: “Porçay cezaevinden tahliye ediliyor ancak dört yıl iki aylık ceza kaldırılmış değil. Karar düzeltme için başvurumuzu yaptık, önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'ne de başvurumuzu yapacağız. Bu cezayı kaldırtacağız ve Porçay’ın hayatına hiçbir etkisi kalmayacak.”

“Fakat bu akıl almaz karara imza atanlar çok pişman olacaklar bu yaptıkları yüzünden. Keşke ben o gün öyle yapmasaydım, bu saçmalığa kalkışmasaydım diyecekler ama geç olacak. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.”