Şarkıcı Yunus Bülbül’den “Müslüm Gürses’i öldüren Muhterem Nur’dur” iddiası

KKTC’de yayın hayatını sürdüren bir televizyon kanalının programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, yaptığı açıklamalarla gerek stüdyodakileri ve gerekse ekranları karşısındakileri şaşkınlığa uğrattı. Yakın dostu Müslüm Gürses ve hayat arkadaşı Muhterem Nur hakkında açılan bir sohbet sırasında kendisine konuşma fırsatı verilen Bülbül, “İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur’dur” şeklinde bir çıkış yaptı.

Program sunucusu Fahriye Özay tarafından uyarılan ve ölmüş isimlerin arkasından böyle konuşmaması istenen Yunus Bülbül, açıklamasını tamamlamak istediğini söyleyerek konuşmayı sürdürdü.

Bülbül, sözünü tamamlaması gerektiğini ve ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek şunları söyledi: “Biz Müslüm Baba ölmeden önce birkaç ünlü isimle birlikte Londra’ya gittik. Bu ziyaretimizden sonra da eve döndük. Muhterem Abla onu kontrole götürdü döner dönmez, ‘Ne oldu abla Müslüm Baba’ya?’ dedim. Kontrol yaptırmak istediğini söyledi ve Müslüm Baba’yı hastaneye götürdük, hiç bir şeyi yoktu. Yemin ediyorum.”

Öte yandan Müslüm Gürses hayranları sanatçı Bülbül’e sosyal medyadan tepki gösterdi.

Müslüm Gürses 2013 yılının Mart ayında hayatını kaybetmiş, Muhterem Nur da içinde bulunduğumuz yılın Mart ayında vefat etmişti. Muhterem Nur uzun bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. (DHA)