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Yurdal Sert’ten hoş geldin öpücüğü
Yurdal Sert’ten hoş geldin öpücüğü
Ivana Sert'in eski eşi Yurdal Sert, 2015'ten bu yana aşk yaşadığı Rus manken Tatiana Tereschuk ile Bodrum'da tatiline devam ediyor.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Ağustos 2018 - 15:30

57 yaşındaki iş adamı dün öğlen saatlerinde kendi kullandığı teknesini Türkbükü'nde bulunan bir otelin iskelesine yanaştırarak oğlu Ateş ve misafirlerini aldı. Yurdal Sert, manken sevgilisiyle öpüştüğü anda da objektiflere takıldı.

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Sert, geçtiğimiz yıllarda Sırp manken Ivana Sert ile evlenmiş, ikilinin ‘Kayon’ adlı bir oğulları olmuştu. Ancak ikili daha sonra boşanmıştı. Çapkın iş adamı kendisinden hayli küçük sevgililerini podyum dünyasından seçmesiyle tanınıyor.

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Son güncelleme: 15:32 - 27.08.2018
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