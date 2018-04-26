Yusuf Çim’den ‘set arkadaşlarım’ açıklaması

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Arkadaşları ile birlikte Waffle keyfi yapan Yusuf Çim, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çim, dizi ile ilgili “Çalıştığım ekip çok başarılı bir ekip, ben her dizimde kendime pay çıkartmaya çalışıyorum, dolayısı ile oradan aldığım enerji, edindiğim öğrenim benim için bir okul gibi oluyor. Dizimiz de çok iyi reytinglerimiz çok güzel daha ne olsun” dedi.

Basın mensuplarının yanındaki bayan arkadaşlarını sorması üzerine Çim. “Kendileri setten arkadaşlarım oluyor birlikte kahve içelim istedik size denk geldik” dedi. Çim ve set arkadaşları röportajın ardından aynı araç ile evlerinin yolunu tuttular.