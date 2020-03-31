Yusuf Harputlu 1981 yılında Elazığ’da doğdu. Geçmişte ilk klip parçası Ormancı ile müzik severlerin dikkatini çeken Yusuf Harputlu kimdir merak ediliyor. İşte Yusuf Harputlu hakkında merak edilenler...

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Yusuf Harputlu zaman zaman kendine magazin basınında da yer buluyor. Peki Yusuf Harputlu kimdir? Yusuf Harputlu kaç yaşında?

YUSUF HARPUTLU KİMDİR?

Aslen Diyarbakır’lı olan Yusuf Harputlu, 1 Ocak 1981 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. 3 erkek ve 3 kız olmak üzere 6 çocuklu bir aileden gelen Yusuf Harputlu, erkek kardeşlerin en küçüğüdür. Eğitim hayatında ilkokulu “Adana Karacaoğlan İlkokulu”nda başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle “Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu”nda 3. sınıfa kadar okuyabildi. Küçük yaşlarda müziğe merak saran Yusuf Harputlu, 3-4 yıllık bir çalışmadan sonra demo kaset çıkardı. Uzaylı Türkücü olarak bilinen Mustafa Topaloğlu tarafından keşfedilen Yusuf Harputlu, Hilmi Topaloğlu'nun desteğiyle ilk albümünü çıkardı.

“Lele” adlı duygusal parçaya klip çekti. Bu şarkı Yusuf Harputlu'nun en çok dinlenen parçaları arasında yer aldı. Damla Tv‘de “Yusuf Harputlu Show” adında program hazırladı.