‘Yuva yıkan kadın’ sorusu Tuba Ünsal’ı ağlattı

Oyuncu Tuba Ünsal, katıldığı bir programda sunucunun "Yuva yıkan kadın oldun mu" sorusu üzerine açıklama yaparken ağladı.

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Tuba Ünsal, Cansu Canan Özgen’in sunduğu 40 programına katıldı. “Yuva yıkan kadın oldun mu?” sorusunda gözyaşlarını tutamadı.

Ünsal, “Kimsenin yuvasını dağıtmadım, kimsenin yuvasını bozmadım. Diğer meslektaşlarım gibi pürüpak bu işten çıkabilirdim. Bana sorduklarında yalan söylemedim, tanıyorum dedim. O yüzden bunlara girmek istemiyorum, bu konular tamamen kapansın, ben olmayan bir şeyi bozmadım” diyerek konuyu kapattı.

NE OLMUŞTU?

Tuba Ünsal, tasarımcı Elisabeth Mas’in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı. Bir mekanda karşılaşan Mas ve Ünsal, birbirine girmiş ve taraflar davalık olmuştu. Ünsal, olayların ardından ilişkisini bitirmiş Karaloğlu da eşi ile barışmıştı.