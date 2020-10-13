Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur’dan olay sözler

İş insanı Tolga Bayar'ın eşi tarafından yuva yıkmakla suçlanan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sessizliğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bozdu. Ebru Bayar'ın iddialarını sert sözlerle yalanlayan Tayfur, "Bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor" dedi.

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak’ın evliliği geçen yıl tek celsede bitirmişti.

Bu evliliğinden bir oğlu bulunan Tuğçe Tayfur’un evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bir magazin programına katılan Ebru Bayar, Tuğçe Tayfur’un eşi Tolga Bayar ile aşk yaşadığını öne sürdü.

Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur’un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Bayar, Tolga Bayar’ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü.

“KASETLERİN ORTALIKTA DOLAŞIYOR”

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söyledi:

* Atıp, tutuyordun ya ‘boşanma davası’ diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir.

* Sen bunu bile bile ‘lades’ deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım.

* He bu arada, keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey. Ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor.

* Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum.

* Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi.