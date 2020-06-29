Yüz Numaralı Adam filmi kaç yılında çekilmiştir? Yüz Numaralı Adam konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı ve ilk kez 1978 yılında vizyona giren Yüz Numaralı Adam filmi ile ilgili internet aramaları çoğaldı. Televizyon izleyicileri, Yüz Numaralı Adam filminin konusunu ve oyuncularını haberimizde bulabilir…
YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU
Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.
YÜZ NUMARALI ADAM OYUNCULARI
Kemal Sunal – Şaban
Oya Aydoğan – Ayşe
Cem Erman – Reklamcı
Ali Şen – Sütçü Ali
Reha Yurdakul – Komiser
Süleyman Turan – TV Spikeri
Feridun Şavlı – Tuncay
Leman Akçatepe – Şaban'ın Annesi
Orhan Elmas – Avukat
Asım Par – Şerif