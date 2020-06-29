Yüz Numaralı Adam filmi kaç yılında çekilmiştir? Yüz Numaralı Adam konusu ne, oyuncuları kim?

Yüz Numaralı Adam filmi kaç yılında çekilmiştir? Yüz Numaralı Adam konusu ne, oyuncuları kim?

Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden biri olan Yüz Numaralı Adam filmi bu akşam ekranlarda olacak. İlk kez yayınlanmasının ardından seneler geçmesine rağmen hala çok sevilen Yüz Numaralı Adam filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı ve ilk kez 1978 yılında vizyona giren Yüz Numaralı Adam filmi ile ilgili internet aramaları çoğaldı. Televizyon izleyicileri, Yüz Numaralı Adam filminin konusunu ve oyuncularını haberimizde bulabilir…

YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU

Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

YÜZ NUMARALI ADAM OYUNCULARI

Kemal Sunal – Şaban

Oya Aydoğan – Ayşe

Cem Erman – Reklamcı

Ali Şen – Sütçü Ali

Reha Yurdakul – Komiser

Süleyman Turan – TV Spikeri

Feridun Şavlı – Tuncay

Leman Akçatepe – Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas – Avukat

Asım Par – Şerif