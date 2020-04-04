Yüz Numaralı Adam konusu ve oyuncuları… 100 Numaralı Adam ne zaman çekildi?
Yüz Numaralı Adam filmi 1979 yılında çekildi ve komedi dolu senaryosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…
100 NUMARALI ADAM KONUSU
Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.
OYUNCULARI
Kemal Sunal – Şaban
Oya Aydoğan – Ayşe
Cem Erman – Reklamcı
Ali Şen – Sütçü Ali
Reha Yurdakul – Komiser
Süleyman Turan – TV Spikeri
Feridun Şavlı – Tuncay
Leman Akçatepe – Şaban’ın Annesi
Orhan Elmas – Avukat
Asım Par – Şerif