Yüz Numaralı Adam konusu ve oyuncuları… 100 Numaralı Adam ne zaman çekildi?

Yüz Numaralı Adam konusu ve oyuncuları… 100 Numaralı Adam ne zaman çekildi?

Çekilmesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Yüz numaralı Adam filmi halen televizyon ekranlarında yayınlanıyor ve ilgi görmeye devam ediyor. İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Yüz Numaralı Adam filmi 1979 yılında çekildi ve komedi dolu senaryosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

100 NUMARALI ADAM KONUSU

Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

OYUNCULARI

Kemal Sunal – Şaban

Oya Aydoğan – Ayşe

Cem Erman – Reklamcı

Ali Şen – Sütçü Ali

Reha Yurdakul – Komiser

Süleyman Turan – TV Spikeri

Feridun Şavlı – Tuncay

Leman Akçatepe – Şaban’ın Annesi

Orhan Elmas – Avukat

Asım Par – Şerif