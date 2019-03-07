Yüzleşme 2. yeni bölüm 2. fragman: Fikret hayata dönüyor! (Yüzleşme yeni bölüm fragmanı izle)

Yüzleşme 2. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yüzleşme 2. fragmanda; Fikret, kendi eliyle kurduğu kasabasını geri almak için ant içiyor. Zümrüt, Masal'ı Ömer'den uzak durması için uyarıyor. Ömer Levent'in yakasına yapışıyor ve gerçekleri anlatmasını istiyor. Ufuk'un öldürülmesinin ardından Battal Ömer'i sorumlu tutuyor. İşte Yüzleşme 2. yeni bölüm fragmanları...

YÜZLEŞME 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



YÜZLEŞME 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



YÜZLEŞME İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

Masal, çocukluğunun tüm hayallerinin çalındığı yere geri dönüp ona kötülük yapanlardan intikam almak istiyor. Gerçek adı Gonca’dır. Halil’in oğlu Tunç, araziler ile ilgili olarak Masal ile görüşmeye gelir. Masal’a talip olduğu arazilerden vazgeçmesini söyler. Tunç Masal’a neden Kalender’e yatırım yapmak için geldiğini sorar. Masal’ı arazilere yaptığı teklifi geri çekmesini söyler ve onu tehdit eder. Masadan kalktıktan sonra kendini kaybeden Tunç kendini tuvalete zor atar.

MASAL: SENİ ÖLDÜRDÜM

Masal, ardından tuvalete girdiğinde onun yerde kıvranır halde bulur. Tunç’un yanına giderek ona “sana ne yaptım biliyor musun? Seni öldürdüm” der. 15 yıl önce ona tecavüz eden kişinin ölümünü seyreder. Bu sırada dışardaki adamları onun geri gelmediğini düşünerek tuvalete gider. Tunç’u acele ile hastaneye götürmek için ambulans çağırırlar. Hastaneye varmadan Tunç yolda ölür. Adamlarından biri ambulansta babası Halil’i arayarak oğlunun öldüğünü haber verir.

HALİL: ABİNİN KANI YERDE

Bu sırada, Levent telefonla Ömer’i arar ve ona Tunç’un öldüğünü söyler. Halil, oğlunun ölümüyle ilgili olarak Tunç’un yanındaki adamlarından bilgi alır. Tunç’un uyuşturucudan ölmesine inanmayan Halil diğer oğlu Levent’e abisinin kanının yerde olduğunu söyleyerek “kanını yerden kaldırıp kaldıramayacağını göreceğiz” der. Tunç’un ölüm haberini alan Battal ise kahkahalarla güler.

MASAL KALENDER’E DÖNÜYOR

Masal Tunç’un ölümünden sonra Zümrüt’e neler hissettiğini anlatır. Tunç’un ölümünden mutlu olacağını düşünürken aslında böyle hissetmediğini söyler. Zümrüt, Kalender’e gitmek için yola çıkan Masal’a orada onu nelerin beklediğini ve ne yapması gerektiğini anlatır.

FİKRET VEKALETİ ÖMER’E VERİYOR

Bu arada Ömer’de Kalender’e geri dönmüştür. Onun geri dönüşünde memnun olmayanlar da vardır. Bunlardan biri de Songül’dür. Ömer, kendisini yetiştiren ona kol kanat geren Fikret’in yanına gelir. Fikret Ömer’e bir dosya uzatır ve ondan malının mülkünün tüm kontrolünü ona vermek istediğini söyler. Ömer bunu neden yaptığını merak eder. Fikret iki kere kalp krizi geçirdiğini ve bankalara çok borcu olduğunu, arazilerini satarak bu borçlardan kurtulmak istediğini söyler. Ömer ise bunu tek bir şartla kabul edeceğini söyler.

YAKUP ÇOK BOZULUYOR

Yakup, Ömer’in kasabaya döndüğünü görünce soluğu Fikret’in yanında alır. Ömer’in arazilerle ilgili vekaleti aldığını öğrenince çok bozulur. Yakup, Battal’ın adamlarından biridir. Ömer, Yakup’un neyin peşinde olduğunu çok iyi bilmektedir. Yakup, Battal’ı arayarak Ömer’in geri döndüğünü ve Fikret’in arazilerin satışı ile ilgili vekaleti de aldığını haber verir.