Yüzleşme 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Ömer zor durumda (Yüzleşme 2. yeni bölüm izle)

Yüzleşme 2. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 2. yeni bölümde; Fikret, Ömer’in de gelişiyle birlikte kendisini çok daha güçlü hissediyor. Kendi eliyle kurduğu bu kasabayı geri almaya ant içiyor. Masal’ın Ömer ile yakınlaşması Zümrüt’ü geriyor ve onu yaptıkları planların mahvolacağı konusunda uyarıyor. Ömer Levent’in yakasına yapışarak ondan sakladığı gerçeğin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Songül, Ömer’i başlarına bela olmakla suçluyor. Ufuk’un öldürülmesinden sonra Battal artık Kalender’de kimsenin güvende olmadığını söylüyor. Peki Yüzleşme 2. Yeni bölümde başka neler yaşandı? Yüzleşme 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Yüzleşme 2. Yeni bölümüyle Kanal D'de seyirci karşısına çıktı. Yüzleşme 2. bölümde; Ufuk'un öldürüldüğü haberini Masal'da alan Zümrüt çok mutlu oluyor. Masal ve Zümrüt, Battal ile Halil'i birbirine düşürmeye çalışırken Ömer olanlardan habersiz kendini Masal için tehlikeye atıyor. Yakup, Battal'ı arayarak eski bedestene gelmesini istiyor. Battala gözlerine inanamazken Halil, Battal'dan hesap soruyor. Ufuk'un öldürülmesinde Ömer'in parmağı olduğunu düşünen Battal'ın korkunç bir planı olduğu ortaya çıkıyor. Ömer 15 yıl boyunca aradığı Gonca ile gerçeği ondan saklayan Levent ile yüzleşiyor. Peki Yüzleşme 3. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimiden Yüzleşme 2. Yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

YÜZLEŞME 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yüzleşme 3. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

YÜZLEŞME YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YÜZLEŞME İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 2. BÖLÜM ÖZETİ…

Fikret Masal'ın yanına gelir. Masal'ın kaybettiği kızı Gonca olduğunda ısrarcıdır. Masal'a onunla gelmesini eğer gelemiyorsa elini tutmasını ister. Bu sırada Msal'ın Fikret ile konuştuğuna ve tüm konuşulanlara şahit olan Zümrüt Fikret'i hemen göndermesini ister. Masal Zümrüt'ün baskılarına daha fazla dayanamaz ve Fikret'e “Ben kızınız değilim” der.

MASAL'IN GÖZYAŞLARI

Fikret, “Sen bana gelemesen de ben sana hep geleceğim” der ve gider. Fikret'in ayrılmasından sonra Masal gözyaşlarına boğulur. Babasının peşinden gitmek istese de karşısına Zümrüt dikilir. Masal onun bu kadar çabuk yanına gelmesine şaşırır. Fikret mutlu bir şekilde ayrıldıktan sonra sokakta oynayan bütün çocuklara pastanede tatlı ısmarlar.

FİKRET KASABASINI GERİ ALMAYA KARARLI

Ömer Fikret'in yanına gelir. Ömer'e “kasabamızı geri alalım” der ve birlikte pastaneden çıkıp giderler. Fikret ablası Gülder'in yanına seraya gelir. Ablasına kızı Gonca ile ilgili hissettiklerini anlatmaya çalışır. Toprağın kokusunun ona kızını hatırlattığını söyler. Bibi Fikret'e “topraklarını o yüzden mi satmaktan vazgeçtin” der.

LEVENT: BİR GÜN BU SÖZLERİNDEN PİŞMAN OLACAKSIN

Halil oğlu Levent'in Ömer ile kavgasından sonra yüzünün halini görünce neler olduğunu sorar. Levent'e Halil Elibeyaz'ın oğlu gibi davranmasını ister ve ona zavallı bir insan olduğunu ve ondan utandığını söyler. Levent birgün bu sözlerinden pişman olacağını söyleyerek arkasını dönüp gider.

BATTAL UFUK'U ARIYOR

Battal eski bedestene çiçek dağını yapanların peşine düşerken bir taraftan da kaybolan Ufuk'u aramaktadır. Yakup'u arayarak Ufuk'u sorar. Yakup araştırdığını söyler. Bu sırada Ömer ve Fikret Battal'ın yanına gelir. Battal bu ziyarete çok şaşırır.

UFUK'UN CESEDİ BULUNUYOR

Yüzbaşı Gökhan Eren, savcıyı arayarak Ufuk'un cesedini buldukları haberini verir. Savcı Gökhan'a Ufuk'un öldüğünü kimsenin duymamasını ve özellikle Battal'a haber verilmemesini ister.