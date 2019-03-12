Yüzleşme dizisi oyuncuları: Yüzleşme dizisinin konusu ne?

Televizyon dünyasında diziler birer birer yayın hayatına veda ederken yenileri hız kesmeden başlıyor. Bu sezon rakiplerinin gerisinde kalan Kanal D'de yeni bir dizi başladı. Başrollerinde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yüzleşme dizisi yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanacak. İşte Yüzleşme dizisi hakkında merak edilenler...

Yüzleşme dizisi Kanal D’de başladı. Salı akşamlarının bol reytingli dizileri Kadın ve Eşkıyaya Hükümdar Olmaz’ın karşısında Yüzleşme dizisi, ekrana tutunmayı başarabilecek mi merak ediliyor. İşte Yüzleşme dizisi oyuncuları ve dizinin merak edilen konusu…

YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

YÜZLEŞME DİZİSİNİN OYUNCULARI

Uğur Yücel

Fikret Kalenderoğlu

100 yıldır bu topraklarda yaşayan çok zengin ve soylu bir aileden geliyor. 61 yaşında. Kalender'in bir zamanlar en zengin kişisiydi. Gonca'nın kaybolması ile kendi kabuğuna çekildi. İşlerden elini eteğini çekti. Borç batağında, hasta bir adam haline geldi. Şimdi geçmişe dair bir umutla Eski Fikret olarak ona bu acıyı yaşatanlara karşı hesabını yeniden açacak.

Hande Doğandemir

Masal Karaca

Kendine güvenli, güçlü karakterli. Çok zeki. Her adımı planlı. Duru bir güzelliği var. Daha 29 yaşında olmasına rağmen güçlü bir iş kadını olmuş bile. Büyük bir oteller zincirinin varisi. Fikret'in arazilerini alıp, Kalender'i bir turizm merkezi haline getirmek istiyor. Ama asıl amacı Kalender Kasabası’nda 15 yıl önce yaşananların intikamını almak ve gizlenen gerçekleri öğrenmek.

Engin Öztürk

Ömer Aladağ

Dünyaca ünlü bir parfümör. 10 yıl önce Fikret'in desteği ile Fransa'ya gitti, orada okudu, ünlü bir parfümör oldu. Şimdi Fikret'e yardım etmek için tekrar doğduğu kasabaya geri döndü. 30 yaşında. Dışarıdan oldukça duygusal, dürüst ve iyi kalpli olan Ömer'in derinlere ittiği karanlık sırları var. Ve Kalender'de kesilecek hesapları.

Yiğit Kirazcı

Levent Elibeyaz

Kasabanın ileri gelenlerinden Halil Elibeyaz'ın oğlu. 33 yaşında, yakışıklı ve sempatik görünümlü. Babasının ve abisinin despot davranışlarından dolayı ezilmiş bir alkolik iken, Masal'ın kasabaya gelmesi ile birlikte gerçek karakteri ortaya çıkacaktır. Yıllardır içinde biriktirdiği kini ve öfkeyi yaptığı sinsi planlarla ortaya koyacaktır.

Zeynep Eronat

Songül Kalenderoğlu

Fikret'in eşi. Toprak sahibi zengin bir aileden geliyor. 54 yaşında. Gelenekçi, sağlam bir Anadolu kadını. Sert. Gonca'nın kaybolması ve Fikret'in çöküşü ile bütün işler onun omzuna kaldı. Fikret'in topraklarının vekaletini Ömer'e vermesiyle çocukları için Ömer ile güç savaşına girecek.

Yeşim Ceren Bozoğlu

Zümrüt Karaca

45 yaşlarında. Masal'ın halası olarak biliniyor. Müthiş zeki, çok güzel bir kadın. Ama çok da gizemli. Geçmişi hakkında sadece eskiden bir hemşire olduğu biliniyor. Şimdi ise zengin iş kadını. Yıllarca Masal'la birlikte alacakları intikamı planladı. Ama kimsenin bilmediği Masal sayesinde kendi intikamını da alacağı.