Yüzleşme dizisi reyting kurbanı oldu!

İki hafta önce Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yüzleşme dizisinin reyting canavarına yenildiği, dizinin ekrana veda edeceği iddia edildi. Salı akşamları yayınlanan dizinin, reytingi yüksek Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri karşısında yenilgiye uğrayacağı ise kimi izleyicilere göre çok açık ortadaydı.

Yüzleşme dizisinin başrollerinde Hande Doğandemir, Uğur Yücel ve Yeşim Ceren Bozoğlu yer alıyordu. Kısa süre önce hem Uğur Yücel’in hem de Hande Doğandemir’in dizileri reytinglerde başarı elde edememesi sonucunda yayından kaldırılmıştı. Ünlü oyuncuların yeni dizide de şansları yaver gitmedi.

Salı akşamları yayınlanan yeni dizi Yüzleşme’nin karşında ise FOX’un Kadın dizisi, ATV’nin Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı, ve TV8’in Survivor’ ı vardı. 12 Mart Salı akşamı 2. bölümü yayınlanan dizi reyting listesinde 21. sırada kaldı.

YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU

Hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.