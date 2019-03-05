Yüzleşme nerede çekiliyor? Yüzleşme oyuncuları kimler? İşte konusu…

Hande Doğandemir'in canlandırdığı Masal isimli karakterin Kalender kasabasına yerleşmesiyle başlayan serüven Yüzleşme bugün başlıyor. Her yeni dizide olduğu gibi Yüzleşme dizisinin de oyuncu kadrosu, nerede çekildiği ve konusu merak ediliyor. Peki Yüzleşme oyuncuları kimdir? Konusu ne? Yüzleşme dizisi nerede çekiliyor?

Bu akşam başlaya Yüzleşme dizisini oyuncu kadrrosunda Yüzleşme dizisinin baş rollerinde ise Uğur Yücel, Hande Doğandemir ve Engin Öztürk gibi isimler yer alacak. Yüzleşme dizisinin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncu kadrosunu merak edenler doğru adreste. İşte yeni dizi Yüzleşmeye dair detaylar…

YÜZLEŞME DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yüzleşme dizisinin çekimleri Alanya'da devam ediyor. Merakla beklenen dizi, aynı zamanda Alanya'nın tüm güzelliğini de ekrana getirecek.

YÜZLEŞME KONUSU

Kanal D'nin yeni dizisi “Yüzleşme”'nin konusu çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi sonrasında gelişen olayların anlatıldığı dizide 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkıyor.

Masal, 15 sene önce umutlarını hayallerini ve gerçek adını bıraktığı Kalender Kasabasına bambaşka bir kimlikle geri döner. Amacı kendisinden çalınan hayatının intikamını almak ve bunu ona yapanlarla yüzleşmektir. Masal'ın gelişiyle Kalender Kasabası'nda pandoranın kutusu aralanacak ve Kalender kasabası sakinleri şimdiye kadar hiç şahit olmadığı olaylara tanıklık edeceklerdir.

YÜZLEŞME DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

UĞUR YÜCEL – FİKRET KALENDEROĞLU

100 yıldır bu topraklarda yaşayan çok zengin ve soylu bir aileden geliyor. 61 yaşında. Kalender'in bir zamanlar en zengin kişisiydi. Gonca'nın kaybolması ile kendi kabuğuna çekildi. İşlerden elini eteğini çekti. Borç batağında, hasta bir adam haline geldi. Şimdi geçmişe dair bir umutla Eski Fikret olarak ona bu acıyı yaşatanlara karşı hesabını yeniden açacak.



HANDE DOĞANDEMİR – MASAL KARACA

Kendine güvenli, güçlü karakterli. Çok zeki. Her adımı planlı. Duru bir güzelliği var. Daha 29 yaşında olmasına rağmen güçlü bir iş kadını olmuş bile. Büyük bir oteller zincirinin varisi. Fikret'in arazilerini alıp, Kalender'i bir turizm merkezi haline getirmek istiyor. Ama asıl amacı Kalender Kasabası’nda 15 yıl önce yaşananların intikamını almak ve gizlenen gerçekleri öğrenmek.



ENGİN ÖZTÜRK – ÖMER ALADAĞ

Dünyaca ünlü bir parfümör. 10 yıl önce Fikret'in desteği ile Fransa'ya gitti, orada okudu, ünlü bir parfümör oldu. Şimdi Fikret'e yardım etmek için tekrar doğduğu kasabaya geri döndü. 30 yaşında. Dışarıdan oldukça duygusal, dürüst ve iyi kalpli olan Ömer'in derinlere ittiği karanlık sırları var. Ve Kalender'de kesilecek hesapları.



YİĞİT KİRAZCI – LEVENT ELİBEYAZ

Kasabanın ileri gelenlerinden Halil Elibeyaz'ın oğlu. 33 yaşında, yakışıklı ve sempatik görünümlü. Babasının ve abisinin despot davranışlarından dolayı ezilmiş bir alkolik iken, Masal'ın kasabaya gelmesi ile birlikte gerçek karakteri ortaya çıkacaktır. Yıllardır içinde biriktirdiği kini ve öfkeyi yaptığı sinsi planlarla ortaya koyacaktır.

ZEYNEP ERONAT – SONGÜL KALENDEROĞLU

Fikret'in eşi. Toprak sahibi zengin bir aileden geliyor. 54 yaşında. Gelenekçi, sağlam bir Anadolu kadını. Sert. Gonca'nın kaybolması ve Fikret'in çöküşü ile bütün işler onun omzuna kaldı. Fikret'in topraklarının vekaletini Ömer'e vermesiyle çocukları için Ömer ile güç savaşına girecek.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU – ZÜMRÜT KARACA

45 yaşlarında. Masal'ın halası olarak biliniyor. Müthiş zeki, çok güzel bir kadın. Ama çok da gizemli. Geçmişi hakkında sadece eskiden bir hemşire olduğu biliniyor. Şimdi ise zengin iş kadını. Yıllarca Masal'la birlikte alacakları intikamı planladı. Ama kimsenin bilmediği Masal sayesinde kendi intikamını da alacağı.

ŞERİF SEZER – GÜLDER KALENDEROĞLU / BİBİ

Fikret'in ablası. Kasabanın Bibisi. Tam bir Anadolu kadını. Evlenmedi. Kasabanın korkulan, saygı duyulan siması. Oğlu olarak gördüğü Fikret'i yetiştirdi. Çok şey bilir ama yerinde ve gerektiği zaman konuşur.