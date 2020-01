Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

Amazon, The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinin oyuncu kadrosunu açıkladı. J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi, dizi olarak da gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday. İşte Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosu...