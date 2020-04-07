Zac Efron kaslı vücuda sahip olmaktan dolayı pişman olduğunu söyledi

Ünlü oyuncu Zac Efron, 1990’lara damgasını vuran Baywatch dizisinin 2017’de çekilen film versiyonunda başrolde yer almış ve kaslı vücuduyla hayranlık uyandırmıştı. Geçen gün YouTube kanalında yayınlanan programa katılan Efron, vücudu ile ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Filmdeki vücuduna bir daha asla dönmek istemediğini söyleyen oyuncu, o vücuda sahip olabilmek için zor günler geçirdiğini anlattı ve “Kafayı yemiştim. Delirmiş gibi vücudum için gerekli suyu, vücudumdan atmak için çaba sarfediyordum. Bu çok aptalcaydı” dedi.



Filmde Olympian Matt Brody karakterini canlandıran oyuncu, kas yapabilmek için aylarca sıkı bir spor programı uyguladığını, organik protein ve sebze ile beslenerek vücut yağ düzeyini yüzde 5’te tuttuğunu da söyledi…