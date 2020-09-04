Zafer Algöz eşiyle birlikte yemek yedi

Zafer Algöz ve eşi Lale Algöz, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Kısa bir turun ardından karnı acıkan Algöz çifti, soluğu bir dönercinin önünde aldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında kurallara dikkat ettiği gözlenen Zafer Algöz, mekana girmeden önce ellerini dezenfekte etti. Bir süre dönerin başında bekleyen oyuncu, siparişini verdikten sonra yerine oturdu.



“KONUŞMAKTAN KAÇINDI”



Yemeğin ardından mekandan çıkan Zafer Algöz'e sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayan Ozan Güven'le ilgili sarf ettiği “Tekrardan barışabilirler belki davalarını geri çekerler” sözleri hatırlatıldı. Algöz, “Bu konular hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ozan ile hiç görüşmedim” dedi. Usta oyuncu son olarak bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan annesiyle ilgilendiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

