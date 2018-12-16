Zafer Algöz yolda bulduğu mücevherleri sahibine ulaştırdı

Oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla mücevherlerini kaybeden birinin imdadına koştu.

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Kısa bir süre sonra Cem Yılmaz’ın Kara Komik Filmler’inde boy göstermeye hazırlanan ve şimdilerde Muhteşem İkili adlı dizide izlediğimiz oyuncu Zafer Algöz yaptığı hareketle büyük beğeni topladı. İstanbul Nişantaşı'nda oturan oyuncu Zafer Algöz'ün yolda bulduğu çantadan 11 parça mücevher çıktı.

Algöz, Instagram'a, “Böyle bir çanta buldum, sahibini arıyorum” diye yazdı. Çantayı düşüren ünlü bir firmanın sahibi de aynı saatlerde Teşvikiye Karakolu'na başvurdu. Algöz'ün paylaşımını fark eden bir polis haber verdi. Çantanın sahibi Zafer Algöz'ü arayıp mücevherlerin hepsini tarif etti. Algöz, “Ne zaman isterseniz çantanızı alabilirsiniz” dedi ve ardından mücevherler teslim alındı.