Zafer Algöz’den dikkat çeken Ozan Güven açıklaması

Oyuncu Zafer Algöz, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu ve "Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Hepimiz üzüldük. Ama kalkıp da şunu demedik: Arkadaşımızın yanındayız" dedi.

Ozan Güven ile birçok projede yer alan ve yakın arkadaşlığını sürdüren Zafer Algöz, Ertem Şener’in YouTube programı Sorgu Odası’nda sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddialarıyla gündem oldukça meşgul eden Ozan Güven ile ilgili samimi cevaplar verdi.

Güven'in yaptığını tasvip etmediğini söyleyen Algöz, şöyle dedi: “Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayana lanet olsun. Ama yaşananları biz bilmiyoruz ki. Ne oldu da iş o noktaya geldi? Ozan'ı protesto ediyor senaristler. Bakıyorum; çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar. Ayıp değil mi? Şimdi burada bir tavır gösteriyorsun. O zaman kalk ‘Ben bu senaryoyu yazmam, burada kadına şiddet var' de. Şu anda Ozan da, o hanımefendi de eminim çok pişmandır. Kim böyle bir şeyden mutlu olabilir? Ya da kim görüp de ‘Ben arkadaşımın arkasındayım' diyebilir? Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. O noktada devlet otoritesi devreye girer.”

“ŞU AN İŞ YARGI AŞAMASINDA…”

Zafer Algöz, “Can Yılmaz ve Cem Yılmaz tepki gösterdiler mi?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Niye böyle bir olay oldu diye hepimiz üzüldük. Kalkıp da şunu demedik: ‘Arkadaşımızın yanındayız'. Böyle bir şey yok. Şu an iş yargı aşamasında. Yarın öbür gün barışıp davadan da vazgeçebilirler.”