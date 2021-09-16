Zafer Algöz’ün emek mücadelesi

Oyuncu Zafer Algöz rol aldığı 'Muhteşem İkili' dizisinden ücretini alamadığı gerekçesiyle TMC Film'e açtığı davanın duruşmasına katıldı. Duruşma çıkışında açıklama yapan Algöz, "İnsanların emeğinin zamanında almasını istiyorum. Davamız iki buçuk senedir devam ediyor. 60 yaşındayım, 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum ilk defa yapımcı ile davalık oluyorum. Emeğimin karşılığını ödenmesi istiyorum" dedi.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Muhteşem ikili’ dizisinin yapımcılığını üstlenen TMC Film, oyuncularına ve set ekibine ödemeleri aksattığı iddia edilmişti. Dizi oyuncularından Zafer Algöz 153 bin TL alacağı olduğu ve TMC Film tarafından bu ücretin ödenmediğini ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GİTTİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Zafer Algöz avukatı ile katıldı. İki buçuk yıldır devam eden davada mahkeme, dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“EMEĞİMİN KARŞILIĞINI İSTİYORUM”

Zafer Alagöz duruşma sonunda, “İnsanların hak ettiği emeğin zamanında alınmasını istiyorum. Davamız iki buçuk senedir devam ediyor. Artık sonuna doğru geldik. 60 yaşındayım, 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum ilk defa yapımcı ile davalık oluyorum. Emeğimin karşılığını ödenmesi istiyorum” açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.