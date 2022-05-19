Zafer Algöz’ün Gibi sataşmasında o isimler de topa girdi

'Erşan Kuneri' dizisinin oyuncularından Zafer Algöz, 'Gibi' dizisiyle son dönemin popüler isimlerinden Feyyaz Yiğit'e Twitter’dan sataşmasından sonra dizide 'İlkkan' karakterini canlandıran Kıvanç Kılınç, komedyen Şahan Gökbakar, şarkıcı Aleyna Tilki ve iş insanı Hacı Sabancı da topa girdi.

Sozcu.com.tr

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13 Mayıs’ta Netflix’te yayına giren Cem Yılmaz’ın yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’nin oyuncularından Zafer Algöz, bir Twitter kullanıcısının diziyle ilgili “İçinde bir tık ‘Gibi’ esintisi hissettim gibi” yorumuna “Gibi’nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek” yanıtını vermişti.

Algöz, bu yorumunun ‘yapıcı’ olmadığını düşünen başka bir takipçisine de “Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki” demişti.

GİBİ’NİN ‘İLKKAN’I CEVAP VERDİ

Bunun üzerine ‘Gibi’ dizisinde ‘İlkkan’ karakterini canlandıran Kıvanç Kılınç isim vermeden Twitter üzerinden şunları yazdı: “Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor.”

“YAAA SAÇINIZ SAKALINIZ AĞARDI”

Şahan Gökbakar’ın yorumuysa şöyle: “Yaaa saçınız sakalınız ağardı, bıkmadınız aynı kısır polemiklerden…”

“GİBİ’NİN HAKKINI YEMEYELİM

Aleyna Tilki de “Zafer abime sonsuz saygı hürmet. Onların devasa emekleri var ama Feyyaz Yiğit’in çok easy (kolay) bir kafayla çektiği diziyle, hepimizi çok güldürmesinin de hakkını yemeyelim. Ki mizah, prodüksiyon arttıkça artan bir şey değil” ifadesini kullandı.

Hacı Sabancı da “Siz diyete başlasanız sanki daha iyi olacak” dedi.

‘Gibi’nin yaratıcılarından olan ve başrolde ‘Yılmaz’ karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit’ten ise henüz bir açıklama gelmedi.

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