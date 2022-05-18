Zafer Algöz’ün ‘Gibi’ yorumu gündem oldu

'Erşan Kuneri' dizisinin oyuncularından Zafer Algöz, 'Gibi' dizisiyle son dönemin popüler isimlerinden Feyyaz Yiğit'i Twitter'dan eleştirdi: Nişastalı su muhallebisi.

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Netflix’te 13 Mayıs’ta yayına giren Cem Yılmaz’ın yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’nin galası, 12 Mayıs’ta Emek Sineması’nın yerine inşa edilen Grand Pera’da düzenlenmiş, bu sebepten dolayı da eleştiri almıştı.

“GİBİ’NİN BU SEVİYEYE GELMESİ İÇİN…”

‘Erşan Kuneri’nin oyuncularından Zafer Algöz, bir Twitter kullanıcısının diziyle ilgili “İçinde bir tık ‘Gibi’ esintisi hissettim gibi” yorumuna “Gibi’nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek” yanıtını verdi.

Alagöz, bu yorumunun ‘yapıcı’ olmadığını düşünen bir başka takipçisine de “Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki” dedi.

Oyuncu, Cem Yılmaz’ı ve kendisini “Feyyaz Yiğit komedisinde görmek istemesine” karşılık da “Feyyaz Yiğit komedisi mi” ifadesini kullandı.

Algöz’ün bu sataşmasına ‘Gibi’ dizisiyle adından söz ettiren Feyyaz Yiğit cephesinden henüz bir yanıt gelmezken, iki isim de Twitter’da TT oldu.

‘Gibi’ severleri Algöz’ün ifadelerini eleştirdi.

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