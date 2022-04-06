Zafer Algöz’ün otopark isyanı

Vale ve otopark ücretlerinin pahalı olmasından dolayı artık otomobil kullanmadığını söyleyen oyuncu Zafer Algöz, "İstanbul'da otomobil kullanmak belalı bir iş. Nereye park edeceksin? Park ediyorsun, iki saat duruyorsun, 100 lira istiyorlar. O zaman taksiyle gider gelirim" dedi.

Sozcu.com.tr

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Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Araç muayene evraklarıyla görüntülenen Algöz, otoparklarda iki saatlik park ücretine 100 lira istendiğini ve bu nedenle artık aracıyla İstanbul trafiğine çıkmadığını söyledi.

“NEREYE PARK EDECEKSİN?”

60 yaşındaki oyuncu, “Araç muayene gittik, yanlışlıkla başına bir rakamı yazmayı unutmuşlar. Bir hata yüzünden üç gündür uğraşıyorum. Genelde pek araba kullanmam, İstanbul’da kullanmak belalı iş. Nereye park edeceksin, kime bırakacaksın? Park ediyorsun iki saat duruyorsun, adam ‘100 lira ver’ diyor. Ben o zaman taksiyle gider gelirim, niye otoparka para vereyim?” dedi.