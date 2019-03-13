Zafer Çika’nın hayatı… Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika kimdir?

Zafer Çika, acı bir olayla basının gündemine geldi. Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Demet Akbağ, eşi Zafer Çika’yı bir trafik kazası sonrasında kaybetti. Zafer Çika’nın hayatı merakla araştırılmaya başlandı. İşte Zafer Çika’nın hayat hikayesi…

ZAFER ÇİKA KİMDİR?

Zafer Çika İzmir’de doğmuştur ve doğma büyüme İzmirlidir. Demet Akbağ’ın bir gazete röportajda anlattığı hayatı şu şekilde…

Zafer Çika şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul'a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım' diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey'in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999'da iki şahitle Milano'da evlenirler. 2000'de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar… Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali'nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor.”

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İzmir’in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı öğrenilen Zafer Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çika yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.