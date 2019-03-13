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Zafer Çika’nın naaşı yakınlarına teslim edildi
Zafer Çika’nın naaşı yakınlarına teslim edildi
İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme otoyolunda dün geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.
Magazin 13 Mart 2019 - 16:07

Dün saat 19.00 sıralarında İzmir'den Çeşme'ye giderken şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Zafer Çika, ağır yaralanmıştı. Acil servis ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Çika, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirmişti.

YARIN DEFNEDİLECEK

Çika’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çika’nın cenazesi, aralarında kardeşinin de bulunduğu yakınları tarafından alınarak cenaze aracına konuldu. Demet Akbağ’ın eşi yapımcı Zafer Çika’nın naaşı, yarın öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı’da defnedilecek.

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