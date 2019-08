Zafer Ergin kimdir? Zafer Ergin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide, Emniyet Müdürü Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Zafer Ergin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ankara Deneme Sahnesi’nden yetişen ve 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Zafer Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geçiş yapmıştır.

1988 yılına kadar İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak görev alan Zafer Ergin, 1998-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Ergin Devlet Tiyatrosu ile 60 dan fazla oyunda sahne aldı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev alan Zafer Ergin birçok radyo oyununda da görev üstlendi.

1970’li ve 1980’li yıllarda TRT televizyonunda yayınlanan pek çok yabancı film ve dizide dublaj yapmış; çok sayıda yerli dizi ve sinema filminde de Cüneyt, Arkın, Ahmet Mekin, Tarık Akan, Mahmut Hekimoğlu gibi aktörlerin seslendirmesini gerçekleştirmiştir.



Zafer Ergin, Melek Baykal'la 1975 senesinde evlenip dört yıl sonra boşanmıştır. 1987 yılında ise Binnaz Ergin ile evlenmiştir.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Emniyet Müdürü Rıza Aksu karakterine hayat veren Zafer Ergin, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Başak burcudur.

Zafer Ergin’in rol aldığı diziler ve filmler:

