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Zahide Yetiş, Adana’da sevenleriyle bir araya geldi
Gündüz kuşağının sevilen program sunucusu Zahide Yetiş 'Cildiniz için bir iyilik hareketi' için Adanalı kadınlarla buluştu. 'Kötüler giremez' sloganıyla yola çıkılan bu harekette Türkiye'nin 10 farklı noktasında kadınlarla buluşacak olan ünlü sunucu Zahide Yetiş kadınların ciltleri ile ilgili merak ettiği konuları sunduğu programda konuk edeceği doktorlara iletecek.
Magazin 17 Mart 2019 - 14:27

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Adana’da, Zahide Yetiş ile uzman dermatologların katıldığı ‘Cildiniz için bir iyilik hareketi’ etkinliği 16 Mart Cumartesi günü gerçekleşti. Katılımcılar, cilt problemleriyle nasıl başa çıkabilecekleri konusunda programa katılan dermatolog uzmanlarından bilgi aldı.

ZAHİDE YETİŞ’E ADANA’DA SEVGİ SELİ

Sunucu Zahide Yetiş sahnedeyken onu izlemeye gelen 80 yaşlarındaki bir hayranı ünlü sunucuya bol bol dua etti. Programın kapanış bölümünde ise Yetiş’in sevenleri ünlü sunucuyla hatıra fotoğrafı çekilmek için birbirleriyle yarıştı.

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Son güncelleme: 12:42 - 18.03.2019
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