Zahide Yetiş, Adana’da sevenleriyle bir araya geldi
Ömercan ALTAY – SÖZCÜ
Adana’da, Zahide Yetiş ile uzman dermatologların katıldığı ‘Cildiniz için bir iyilik hareketi’ etkinliği 16 Mart Cumartesi günü gerçekleşti. Katılımcılar, cilt problemleriyle nasıl başa çıkabilecekleri konusunda programa katılan dermatolog uzmanlarından bilgi aldı.
ZAHİDE YETİŞ’E ADANA’DA SEVGİ SELİ
Sunucu Zahide Yetiş sahnedeyken onu izlemeye gelen 80 yaşlarındaki bir hayranı ünlü sunucuya bol bol dua etti. Programın kapanış bölümünde ise Yetiş’in sevenleri ünlü sunucuyla hatıra fotoğrafı çekilmek için birbirleriyle yarıştı.