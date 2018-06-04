Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç aylık hamile, ne zaman doğum yapacak?

Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç aylık hamile, ne zaman doğum yapacak?

Ünlü sunucu Zahide Yetiş canlı yayında hamile olduğunu açıklamıştı. O zaman 4 aylık hamile olan Zahide Yetiş, şimdi 8 ayını tamamlamak üzere. Peki Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne zaman doğum yapacak?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İşadamı Cem Arısoy ile evli olan sunucu Zahide Yetiş’in doğacak bebeği erkek olacak. Sabah programlarının vazgeçilmezi Zahide Yetiş'le adlı sağlık programını sunan güzel sunucu Zahide Yetiş tüp bebek yöntemi ile hamile kalmıştı. Zahide Yetiş’in haziran ayı içerisinde doğum yapması bekleniyor. İşte ünlü sunucu hakkında merak edilenler…

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana’da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana’ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. “Allah’ın emir ve yasaklarına uyan” demekmiş Zahide’nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan – Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir’de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji’de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

ÇOÇUKLUK YILLARINDA BELGESEL SESLENDİRDİ

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

TV8 ‘de “Kentlerin Dili” adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye’nin ilk Teknoloji Programı olan ‘İnternet TV’ yi sundu, ‘İnternet Dünyası’ adlı bir gazete köşesi hazırladı. İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında “Genç Gözüyle Tartışma” , “İnternet TV”, “Türk Site”, “Gün Başlıyor”, “Şans Karesi” ve “İzlenimler” gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D’de yayınlanan tam üç sezon “Doktorum” Programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de “Zahide’yle yetiş hayata” adlı programda sunuculuk yaptı.

Zahide Yetiş bir kere evlenip boşandı. Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris'te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme'de düğün yaptı.