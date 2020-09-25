Zahide Yetiş’le Gelin Görün kim kazandı?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı hafta içi her gün saat 12.45'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gündüz kuşağında ilgiyle takip edilen Zahide Yetiş'le Gelin Görün programında gelinler ve kayınvalideleri yarışıyor. Haftanın kazanan ismi ise bugün belli oldu. Aldığı yüksek puanla kayınvalide Gülnaz Hanım ve gelini Merve oldu.

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN KİM KAZANDI?

Zahide Yetiş’le Gelin Görün yarışmasının 20. final bölümünde aldığı 36 puanla kazanan isim kayınvalide Gülnaz Hanım ve gelini Merve oldu.

Haftanın birincisi olan gelin ve kaynana toplam 10 bin TL ödül kazandı.

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN YARIŞMASININ KONSEPTİ

Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak. Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak.

Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.