Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 10. son bölüm izle!

Zalim İstanbul yeni sezona bugün başladı. Zalim İstanbul 10. bölümü ile yeni sezona duygu dolu sahnelerle başladı. İzleyicileri en çok etkileyen Cenk ve Agah'ın çocukluk itirafları oldu. Peki Zalim İstanbul 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul dizisi her Pazartesi yeni bölümleri ile Kanal D ekranlarında olacak. Yeni sezona merhaba diyen dizi yine izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Zalim İstanbul’un başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Damla Karaçay yer alıyor. İzleyiciler yayınlanan son bölümün ardından Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanını bekliyor.

ZALİM İSTANBUL 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre'nin, Nedim'i kaçırışı köşkte taş taş üstünde bırakmaz. Agah yeğeninden bir haber alabilmek için memleket dahil çalınmadık kapı bırakmaz.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLE

Seher kızının da derdinin de peşindedir. Ceren annesini yanına çekmek için mağduriyetini son damlasına kadar kullanır. Seher ise eti tırnaktan ayırmamaya kararlıdır ta ki Neriman kozunu oynayana kadar. Seher şimdi hem kızlarının bağını hem de sırrını korumak zorundadır.