Zalim İstanbul 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 11. son bölüm izle

Zalim İstanbul dizisi 11. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, Bahar Şahin ve Sera Kutlubey'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Cenk’in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk’e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Zalim İstanbul 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 11. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre'yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır. Agah, Şahin'i bir süredir takiptedir ve şüphelerinde haklı çıkar. Şeniz arkasından iş çevirmektedir.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 11. SON BÖLÜM İZLE

Agah öğrendiklerini sineye çekmez ama önce Nedim'i bulmalıdır. Şeniz de bağlantısı sayesinde Nedim ve Cemre'nin izini bulur. Ancak hesaplamadığı tek şey oğlunun ondan bir adım önde olduğudur.

Seher gözaltında dahi kızından bir haber almak için çırpınırken aldığı haber onu yıkıma götürecektir. Şeniz' in kusursuz sandığı planı Nedim'i, oğlunu ve kendini içine atan bir yangına dönüşecek, üstüne Agah'a karşı savunmasız kalacaktır.

Şeniz kendini kurtarmak için Cemre ve Nedim’in peşine düşüyor. Herkes uzaklara kaçan Cemre ve Nedim’in peşindedir. Agah, Nedim için Seher ise Cemre için endişelenirken sadece kendi için endişelenen biri vardır, Şeniz!

Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkan Şeniz, Cemre ve Nedim’i yakalaması için adam tutar. Amacı onları Agah’tan önce yakalamaktır. Nedim’i korumaya çalışan Cemre ise yakalanma ihtimalinden dolayı tedirgindir.