Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 12. son bölüm izle

Zalim İstanbul 12. son bölüm ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Cenk, Cemre'nin gidişini engelliyor. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 12.son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul 12.son bölümünde; Cemre, Agah’ın planı ile köşkten ayrılarak Antakya’nın yolunu tutar. Cenk, suçsuz olduğunu bildiği Cemre’nin gidişine üzülmektedir. Cesurca kararlarından bir tanesini daha yapar ve onu Cemre’yi götüren arabanın önünü keser. Onu alarak kendisine ait daireye yerleştirir.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 12. SON BÖLÜM İZLE

Bu durumu öğrenen Agah Bey hemen harekete geçer. Cemre’yi köşkten ve Nedim’den uzak tutmanın yollarını arar. Cemre’ye ulaşamayan Seher ve Agah tekrar karşı karşıya kalır.

Ceren, Nedim’i yastıkla boğarak öldürmeye çalışır; fakat, sakinleşmeye başladığı sırada yaptığı yanlışın farkına varır. Son anda yastığı Nedim’in yüzünden çekerek nefes almasını sağlar. Yine de Nedim’e karşı kötü tavrından değişiklik olmaz.

Bu durumun farkına varan Cenk ise, Ceren ciddi bir şekilde uyarır. Ceren, Cenk’i elinden kaçıracağını düşünerek Nedim’e karşı iyi davranmaya başlar; fakat, onun olmadığı sırada aynı kötülüklerine devam eder. Ta ki Seher, bu durumu fark edene kadar…

Cemre’nin Antakya’ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre'nin Antakya'ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre'den hesap sormaya giden Ceren'i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.

Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre'ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre'den ilk haber alan kişi Civan olur.

Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim'in yanı başında bulur. Agah ise Cemre'yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.

Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre’den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren'in yanında tavır alır ta ki Ceren'i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.

Cenk, Cemre’nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre'den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre’yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.