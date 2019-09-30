Zalim İstanbul 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 13. son bölüm izle

Zalim İstanbul 13. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın yer aldığı Zalim İstanbul'un son bölümünde; köşke bomba gibi düşen bir haber tüm dengeleri değiştiriyor. Seyirciler heyecanlı bölümün ardından yeni bölümü merak ediyor. Zalim İstanbul 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 13. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul’un son bölümünde; Cemre, Cenk’ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim’e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir.

ZALİM İSTANBUL 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 13. SON BÖLÜM İZLE

Ceren’i, Nedim’e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Seher, kızının bir yanda Nedime eziyetinin, bir yanda dilinden düşürmediği Cenk'in hesabını sormaya kararlıdır.

Cemre ise, Nedim'e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk'in yardımına ihtiyacı vardır. Nedim için kurdukları yeni plan eyleme geçse de onları bekleyen kötü sürprizden haberleri olmaz.

Attıkları her adım Şeniz tarafından engellenen Cenk ve Cemre'nin artık tek bir şansı vardır.

Cemre’nin Antakya’ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre'nin Antakya'ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre'den hesap sormaya giden Ceren'i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.

Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre'ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre'den ilk haber alan kişi Civan olur.

Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim'in yanı başında bulur. Agah ise Cemre'yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.

Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre’den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren'in yanında tavır alır ta ki Ceren'i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.

Cenk, Cemre’nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre'den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre’yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.