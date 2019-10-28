Zalim İstanbul 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 16. son bölüm izle

Zalim İstanbul 16. son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Cenk, Cemre'den ayrılmak için boşanma işlemlerine başlıyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? Peki Zalim İstanbul 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 16. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Cenk kan vermek üzere iken, son anda kararını değiştirir ve hastaneden kaçar. Agâh oğlunun peşine takılır, neden hastaneden kaçtığını sorgular. Cenk artık köşeye sıkışmıştır ve gerçek ortaya çıkınca babasına karşı yaşayacağı utancın büyüklüğü ile ilk kez karşı karşıya kalır.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 16. SON BÖLÜM İZLE

Cemre, Nedim'in köşkten gönderilmesinin şokunu yaşarken, nereye ve neden gönderildiğinin peşine düşer. Seher, Ceren'den babalık testi yapılacağını öğrenip soluğu Agâh'ın yanında almıştır. Agâh, Seher'e açıklama yapamazken Seher'i içine düşürdüğü kurtla gönderir.

Agâh, Nedim'i Londra'ya gönderdiğini açıklar. Cemre haberin şaşkınlığını üstünden atamadan Cenk'in boşanmak için başvuruda bulunduğunu öğrenir. Şeniz ise, Agâh'ın Nedim'in iyileşmesinden umudunu kestiğini düşünerek rahatlar.

Bütün bu olanlardan uzakta ise Nedim'e gelecek davetsiz misafir, Nedim'in çaresi olacaktır.