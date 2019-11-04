Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 17. son bölüm izle

Zalim İstanbul 17. son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ceren, Cenk ile girdikleri yolun köşkten ve paradan çok uzakta olduğunu fark etmesi ile yönünü değiştirir. Peki Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 17. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; duydukları ile ortalığı yangın yerine çeviren Civan, Cenk'i karşısında bulduğunda artık ok yaydan çıkmıştır. Agâh testin sonucu ile Civan'ın önüne geçerken, Ceren durumun şaşkınlığını yaşar. Cemre, Cenk'in bıraktığı mektubun peşine düşer.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 17. SON BÖLÜM İZLE

Cenk mektubun annesi tarafından alınmış olduğunu düşünürken, mektubu okuyan kişi beklemediği anda karşısına çıkacaktır. Şeniz tüm gücüyle Agah‘ın üzerine esmek için hazırlanmaktadır.

Agah tüm bu karmaşadan uzakta yeğeninin gün geçtikçe iyileşmesini izler. Agah'ın bilmediği ise Nedim'in doktorunun Cemreyi zor bir karar aşamasında bıraktığıdır. Köşk Cemre ve Cenk için düğün yemeğine hazırlanırken beklenmeyen bir misafir adım adım köşke bomba gibi düşecektir.

Cenk kan vermek üzere iken, son anda kararını değiştirir ve hastaneden kaçar. Agâh oğlunun peşine takılır, neden hastaneden kaçtığını sorgular. Cenk artık köşeye sıkışmıştır ve gerçek ortaya çıkınca babasına karşı yaşayacağı utancın büyüklüğü ile ilk kez karşı karşıya kalır.

Cemre, Nedim'in köşkten gönderilmesinin şokunu yaşarken, nereye ve neden gönderildiğinin peşine düşer. Seher, Ceren'den babalık testi yapılacağını öğrenip soluğu Agâh'ın yanında almıştır. Agâh, Seher'e açıklama yapamazken Seher'i içine düşürdüğü kurtla gönderir.

Agâh, Nedim'i Londra'ya gönderdiğini açıklar. Cemre haberin şaşkınlığını üstünden atamadan Cenk'in boşanmak için başvuruda bulunduğunu öğrenir. Şeniz ise, Agâh'ın Nedim'in iyileşmesinden umudunu kestiğini düşünerek rahatlar.

Bütün bu olanlardan uzakta ise Nedim'e gelecek davetsiz misafir, Nedim'in çaresi olacaktır.