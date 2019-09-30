Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler? Zalim İstanbul yeni sezon oyuncuları ve konusu…

Zalim İstanbul, geçtiğimiz yıl ilk sezonu ile kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Yeni sezonda da heyecanın kaldığı yerden devam ettiği Zalim İstanbul dizisinde oyuncular ve dizi konusu merak ediliyor. İşte yeni sezon Zalim İstanbul oyuncuları…

Zalim İstanbul’un konusu ve oyuncuları yeni sezonda da izleyici tarafından merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yeni sezonda da izleyicilerin karşısına çıkacak Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunda kimler yer alacak?

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan – Agah Karaçay

Deniz Uğur – Seher Yılmaz

Mine Tugay – Şeniz Karaçay

Ozan Dolunay – Cenk Karaçay

Simay Barlas – Damla Karaçay

Berker Güven – Nedim Karaçay

Bahar Şahin – Ceren Yılmaz

Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz

İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz

ZALİM İSTANBUL KONUSU

“Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.”