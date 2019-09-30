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Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler? Zalim İstanbul yeni sezon oyuncuları ve konusu…
Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler? Zalim İstanbul yeni sezon oyuncuları ve konusu…
Zalim İstanbul, geçtiğimiz yıl ilk sezonu ile kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Yeni sezonda da heyecanın kaldığı yerden devam ettiği Zalim İstanbul dizisinde oyuncular ve dizi konusu merak ediliyor. İşte yeni sezon Zalim İstanbul oyuncuları…
Magazin 30 Eylül 2019 - 15:07

Zalim İstanbul’un konusu ve oyuncuları yeni sezonda da izleyici tarafından merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yeni sezonda da izleyicilerin karşısına çıkacak Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunda kimler yer alacak?

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan – Agah Karaçay
Deniz Uğur – Seher Yılmaz
Mine Tugay – Şeniz Karaçay
Ozan Dolunay – Cenk Karaçay
Simay Barlas – Damla Karaçay
Berker Güven – Nedim Karaçay
Bahar Şahin – Ceren Yılmaz
Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz
İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz

ZALİM İSTANBUL KONUSU

“Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.”