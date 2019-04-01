Zalim İstanbul 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul 1. bölüm izle

Zalim İstanbul dizisi her Pazartesi yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin birinci bölümünde Seher ve ailesi Hatay’dan İstanbul’a göç eder. Karaçay köşkünde başlarına geleceklerden habersizdirler. İşte Zalim İstanbul ilk bölüm özeti ve 2.yeni bölüm fragmanı…

ZALİM İSTANBUL 2.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Seher’in gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher,”Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım”…

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden “gelin” aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, Seher'in ölse böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, küçük torununu da ikna ederek usta bir düzenbazlığa girişir.

ZALİM İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE

Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.