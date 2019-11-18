Zalim İstanbul 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 19. son bölüm izle

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Şeniz planın kusursuz işlemekte olduğunu düşünürken Damla'nın hamlesi onu beklemediği yerden vuracaktır. Damla, macerasına Civan'ı da ortak ederken, Agah köşkte fırtına gibi esmektedir. Cemre, Nedim ile aynı çatı altında olmanın baskısını her saniye yaşar.

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ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 19. SON BÖLÜM İZLE

Nedim'in köşkteki varlığı Şeniz ve Cenk için sessiz bir tehdit oluşturmaya devam ederken, Cenk bu baskıya daha fazla dayanabilecek durumda değildir. Şeniz ve Cenk her daim tetikte beklerken, Nedim'in asıl sürprizi aile yemeğine bomba gibi düşer ve tüm köşk halkını şaşkına çevirir.

Nedim düğün yemeğine bomba gibi düşer. Köşk halkı Nedim'i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşar. Şeniz ve Cenk için ise geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır.

Nedim ertesi gün köşke geldiğinde ise Şeniz' in en büyük kâbusu da gerçek olur. Şeniz ve Cenk için kıyamet artık Nedim'in iki dudağı arasındadır. Cemre aynı çatı altında yanına yaklaşamadığı Nedim'i ayakta görmenin sevincini uzaktan da olsa yaşar. Cenk ise neden hala evli kaldıklarını sorgulayacak ve Cemreyi köşeye sıkıştıracaktır.

Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren' in neden hala affedilmediğini sorgular.

Ceren, Neriman'ın tüm zorlamalarına rağmen köşke girmekten köşe bucak kaçarken, hiç beklemediği bir anda Nedimi tam karşısında bulacaktır.