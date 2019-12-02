Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 21. son bölüm izle

Zalim İstanbul 21. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamıyor. Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 21. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Cemre'nin şüpheleri karşısında savunmaya geçen Cenk, Nedim'in duruma müdahale etmesiyle şaşkın kalır. Nedim'in fitilini yaktığı ateş Cemre'yi derinden sarsacak bir tartışmaya döner. Diğer yandan Ceren'in istediği para Şeniz'in kulağına gider. Şeniz, Agah'ın gözünü bu denli karartmış olmasına inanamaz ve Ceren'e karşı Seher kozunu oynar.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 21. SON BÖLÜM İZLE

Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamaz. Nedim ise varlığını tüm köşke hissettirmek için izleyeceği yol onu istemeden de olsa amcası ile karşı karşıya getirecektir. Şeniz, Karaçayların serveti söz konusu olduğunda, tek bir kuruş dahi vermeye gönüllü değildir ve bu uğurda önündeki tüm engelleri aşacak planını devreye sokar.

Nedim ve Ceren'i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Şoku atlatan Agah Ceren'i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur. Cenk ve Damla, köşkün sahibi benim diyen Nedim karşısında şaşkına dönerken Şeniz bu durumu fırsata çevirme çabasındadır.

Cemre Nedim'in yaptıklarına inanamazken, Cenk öfke ile karşısına çıkar. Nedim'in, Cenk ve Cemreye evden ne zaman taşınacaklarını sorması Cenk için son damladır.