Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balayı kabus oluyor…

Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un 23. yeni bölümünde şok eden gelişmeler yaşanıyor ve Ceren bebeğini kaybediyor. Ceren'in psikolojisinin bozulması dolayısıyla Cemre, Nedim ve Ceren'in boşanacağını düşünür ve bu durumdan gizlice mutluluk duyar. İşte fragman...

Zalim İstanbul’un 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul 23. bölümde Bebeğini kaybettikten sonra psikolojisi bozulan Ceren, Şeniz’e karşı inanılmaz bir öfke duymaktadır. Şeniz uyuduğu sırada ona saldırarak, boğmaya çalışır. İşte Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı…

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 22. SON BÖLÜM İZLE



ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evlendiği zaman balayına gidemeyen Cenk ve Cemre balayı Çeşme’ye balayına gidecekken Seher Hanım kızlarının daha çok kaynaşması için Ceren ve Nedimi de bu tatile gönderir. Dayanılması güç bir eziyete dönen bu tatilde Cemre ve Nedim kumsalda yakınlaşır. Daha sonra Cenk’in bu durumu anlaması üzerine Cemre özür diler ve tatili bitirmek ister. Bu sırada hamileliği ilerleyen Ceren’de odada fenalaşır. Çiftler tatillerini kısa keserek İstanbul’a döner.

Konağa döndüklerinde Ceren’in hamileliğinin sıkıntılı olduğunu herkes farkeder. Ceren bebeğini kaybettiğini anlayınca doktora gitmek istemez. Konağı ve Cenk’i kaybedeceğini düşünür. Daha fazla ağrılara dayanamayan Ceren kendini hastanede bulur. Tüm aile şokta Ceren’in ameliyattan çıkmasını bekler. Doktor Ceren’in iyi olduğunu ancak bebeğin hamilelik zehirlenmesinden dolayı kaybettiklerini söyler. Cenk bunun üzerine okları annesine çevirir.