Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 22. son bölüm izle

Zalim İstanbul 23. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ceren için eğlenceli başlayan balayı en büyük kabusu ile son bulur. Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 22. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Nedim ve Ceren'i karşılarında gören Cenk ve Cemre şok olur. Dördü aynı mekânda sessizlik anlarında bile patlamaya hazır bomba gibidir.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 22. SON BÖLÜM İZLE

Nedim ve Cemre için dayanılması güç bir eziyete dönen bu tatil, Cenk'in bardağındaki son damla olur. Ceren için eğlenceli başlayan balayı ise, en büyük kabusu ile son bulur.

Agah durumdan haberdar olduğunda ise, Şeniz'e patlar. Şeniz, Agah'ın yönünü Seher'e çevirecek kılıfı hazırlamıştır. Seher'i ince ince işleyen Şeniz, Agah'ın Seher'e kızının gerçek yüzünü göstermesini sağlar.

Şeniz planının kusursuz işlediğinden emin ilerlerken, hiç beklemediği anda kendi bombası ellerinde patlayacaktır.