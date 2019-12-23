Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 24. son bölüm izle

Zalim İstanbul 24. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ceren, kaydı izleyen Nedim’e kendini anlatmayı denese de Nedim, Ceren’i arkada bırakmaya kararlıdır. Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 24. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Nedim öğrendiklerinin etkisiyle alt üst olmuştur. Cemre'nin ise, artık dayanacak gücü kalmamıştır. Cenk'in karşı koymalarına rağmen Cemre, Nedim ile karşı karşıyadır ve artık Nedim gerçekleri biliyordur.

ZALİM İSTANBUL 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 24. SON BÖLÜM İZLE

Ceren, Nedim'in kaydı izlediğini anlar. Nedim'e kendini anlatmayı denese de Nedim, Ceren'i arkada bırakmaya kararlıdır. Ceren ise, boşanmamak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Agah oğlu ve yeğenin karşı karşıya kaldığında olabilecekleri kendi gözleriyle görmüştür. Artık duruma el koymanın zamanı gelmiştir Agah için. Cenk ve Nedim'in arasındaki buzları eritmek için düzenlediği gece, iki gencin ağır hesaplaşmasına dönüşecektir.

Şeniz ise, Nedim'in, Agah ile yaptığı anlaşmayı tersine çevirebilmek için planını devreye sokar.