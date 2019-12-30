Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 25. son bölüm izle

Zalim İstanbul 25. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Agah’ın kamera kayıtlarını izlemesi evdeki tüm dengeleri değiştiriyor. Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 25. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul dizisinin 25. son bölümünde; Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır.

ZALİM İSTANBUL 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 25. SON BÖLÜM İZLE

Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk'in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.

Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim'in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur.

Ceren'in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim'dir. Nedim Ceren'in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır.

Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.