Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 27. son bölüm izle

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Agah'a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı olur. Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah'ın öfkesi dinmek bilmez. Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider.
ZALİM İSTANBUL 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
ZALİM İSTANBUL 27. SON BÖLÜM İZLE
Agâh bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlayacaktır.
Cenk, olanların şokunu üstünden atamamışken babasını karşısında bulur.
Agah'ın, Cemre ile yaptığı konuşma ise üçünü de sarsacaktır.
Şeniz hatalarının bedelini öderken çaresizlik onu son noktasına taşıyacaktır.